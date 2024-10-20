Відомий український лікар розповів, чи допомагає алкоголь при застуді та ГРВІ.

Застуда – хвороба пов'язана з переохолодженням, тобто за науковим – це якщо ви промочили ноги чи руки, а на ранок у вас захворіло горло та розколюється голова.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський у своєму youtube-каналі.

Однак, коли в магазині чи у міському транспорті на вас хтось чхнув і після цього у вас соплі, то це не застуда – це гостра респіраторна вірусна інфекція.

Тим не менш, всі нездужання які починаються гостро в холодну пору року, який ми так і називаємо сезон застуд, так всі ці нездужання які проявляються підвищенням температури, нежиттю, кашлем і болем в горлі.

Медицина немає чіткого зрозумілого конкретної відповіді питанням у тому, що алкоголь має деяке профілактичне дію просто оскільки справа над алкоголю.

Медична наука передбачає і аргументовано доводить, що вживання алкоголю цьому етапі може спровокувати деякі небажані явища, передусім алкоголь розширює периферичні судини, отже набряклість слизової оболонки носа збільшиться.

Друге - алкоголь має сечогінну дію, тобто у вас буде часте сечовипускання в ситуації, коли лікування орві зводиться до рясного пиття, тобто тут теж негативний вплив.

За словами доктора Комаровського - це міф, що стосується користі застосування алкоголю як дезінфікуючу дію.

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