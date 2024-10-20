Хоча деякі вушні інфекції можуть вимагати прийому антибіотиків, багато хто з них може вилікуватися власними силами, дізнайтеся, як зняти біль у вусі в домашніх умовах.

Фахівці назвали найпростіший та економічно вигідний спосіб, як зняти біль у вусі в домашніх умовах.

Загалом тепло - це простий і економічно вигідний спосіб зняти біль у вусі в домашніх умовах.

Є кілька простих способів використовувати тепло, щоб полегшити біль від вушної інфекції. Ви можете змочити серветку теплою водою, відіжміть її і прикладіть до вуха.

Піднесіть до вуха пляшку з теплою водою або прикладіть грілку до вуха.

При використанні будь-якого з цих методів слідкуйте за тим, щоб компреси не були надто гарячими.

Щоб зняти біль у вусі у домашніх умовах , використовуйте безрецептурні знеболювальні препарати.

Безрецептурні знеболювальні препарати можуть допомогти зменшити не тільки біль у вусі, а й лихоманку, яку може спричинити інфекція.

Закопування вушних крапель. Поряд з безрецептурними оральними знеболюючими, ви можете знайти безрецептурні знеболювальні вушні краплі. При виборі продукту шукайте краплі, до складу яких входять інгредієнти лідокаїн або антипірин та бензокаїн вушний.

Дослідження показують сильний зв'язок між сном та імунною функцією. Під час сну ви виробляєте більше цитокінів, гормонів, які допомагають імунній системі боротися з різними інфекціями, наприклад з вушними .

Джерело: health.com.

Останні новини України:

Доктор Комаровський розповів, як позбутися шуму у вухах: три головні способи.

Як магнітні бурі впливають на людину: лікар Комаровський здивував відповіддю.

Як допомогти дитині впоратися зі стресом: доктор Комаровський назвав найдієвіші методи.