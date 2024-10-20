Біль у нозі може ускладнити ваш день, фахівці розповіли, як позбутися цієї недуги в домашніх умовах.

Багато людей відчувають біль у нозі, часто разом із болем у попереку – це може призвести до серйозних проблем, включаючи часті поїздки у відділення невідкладної допомоги, зниження якості життя та навіть втрату роботи.

Біль у нозі може змінюватись від помірної до сильної - це залежить від того, що викликає біль. Симптоми можуть бути весь час або можуть з'являтися і зникати.

Як позбутися болю в ногах?

Лікування болю у ногах залежить від причини. Біль або ниючі ноги часто можна лікувати вдома. Якщо у вас поколювання, рух має полегшити дискомфорт.

Якщо у вас м'язові спазми, обережне розтягування м'язів має допомогти. Це справедливо і для інших типів болю в ногах.

Ви можете прийняти прості знеболювальні, такі як парацетамол, або протизапальні засоби, такі як ібупрофен.

У деяких випадках вам можуть знадобитися ліки, такі як антибіотики.

Деяким людям може знадобитися хірургічне втручання.

Чи можна запобігти болю в ногах?

Слідкуйте за своїм здоров'ям загалом, щоб позбавитися болю в ногах. Це включає достатню кількість сну і пиття достатньої кількості води. Це також включає регулярні заняття спортом і відмова від куріння. Здорова вага також може допомогти.

Вам слід носити правильне взуття для тієї діяльності, якою ви займаєтесь. Змінюйте взуття, коли воно зношується, щоб позбутися болю в ногах.

Ви можете запобігти розтягуванню та травмам, завжди розминаючись перед тренуванням. Вам також слід остигати та розтягуватися після неї. Поступово збільшуйте фізичне навантаження і позбавтеся болю в ногах.

Не беріть на себе дуже багато і дуже швидко.

Джерело: healthdirect .

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