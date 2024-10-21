Експерти обговорили домашні методи, які ви можете спробувати, щоб полегшити чи навіть зняти біль у попереку.

Більшість нападів болю в попереку проходять протягом кількох днів чи тижнів і не переростають у хронічну проблему.

Але вам не обов'язково терпіти біль у спині лежачи.

Як зняти біль у попереку в домашніх умовах?

Більшу частину часу ви можете лікувати біль у попереку вдома. Спробуйте ці поради, щоб допомогти своєму попереку - не потрібно жодних ліків або процедур.

Рухайтесь! Коли ви прокидаєтеся з болем у попереку, може виникнути спокуса просто пролежати в ліжку весь день. Але надто довге перебування у нерухомості не принесе користі. Однак легкі вправи або навіть щось подібне до швидкої ходьби можуть бути корисними.

Відмова від вправ може посилити біль у спині та попереку.

Використовуйте тепло або лід для полегшення болю в попереку. Якщо біль тільки почався, розгляньте можливість застосування холодних компресів.

Пам'ятайте, якщо ви спробуєте тепловий шлях: вологе тепло, наприклад гарячий душ або ванна, або вологий грілка, може працювати краще, ніж сухе тепло.

Щоб зняти біль у попереку в домашніх умовах – займіться йогою. Вам не обов'язково бути експертом з йоги або навіть регулярно відвідувати заняття, щоб отримати серйозні переваги від йоги. Ця давня практика може розслабити вашу спину, принісши вам швидке полегшення.

Змініть робоче місце. Ви горбуєтеся, щоб дотягнутися до клавіатури? Або ви мружитеся і нахиляєтеся вперед, щоб прочитати текст на екрані комп'ютера?

Сутулість за робочим столом - часта причина болю в попереку.

Джерело: health.clevelandclinic.

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