Мозолі – це ділянки щільної, потовщеної шкіри, вони з'являються у місцях, де є тертя та тиск на підошвах, на стопах, на пальцях рук та ніг.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Мозолі виникають в результаті тертя та тиску, які повторюються тривало.

Натоптиші - це фактично не тертя, а тільки тиск, особливість натоптиша - у нього немає точних меж він більше ніж мозоль, він виникає саме там, де тиск, як правило, це пальці ніг чи п'ята.

Ще одна особливість натоптиша - як правило, він безболісний.

Як уникнути утворення мозолів: перш за все треба вибирати відповідне за розміром, зручне, просторе взуття.

Купувати її краще в другій половині дня, коли нога вже досить набрякла, коли розмір відповідає тому реальному розміру ноги, який у вас буде після важкого трудового дня.

Також рекомендується одягати шкарпетки поменше ходити, босоніж, коли ви збираєтеся займатися спортом або працювати на городі, використовувати захисні рукавички.

Способи лікування: якщо виявлено мозоль, але треба продовжувати ходити, продовжувати рухатися, то перше, що треба зробити - це зменшити тиск на уражену ділянку шкіри.

На щастя, зараз є величезна кількість найрізноманітніших спеціальних захисних пластирів, які і можна для цих цілей використовувати.

Подушечка просочена спеціальним гелем, яка ідеально підходить для п'яти, є ще варіант пластирів із гелем.

Наносити на мозолі можна спеціальні кератолітичні креми, які зазвичай містять або сечовину, або саліцилову кислоту.

Натоптиш можна обробити пемзою: підтримали ніжки у теплій воді, намазали, наприклад, кремом із сечовиною - надягли шкарпетку і таким чином переміщаємося.

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