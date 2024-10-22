Під шкірою є судини, якщо ця судина пошкоджується - виникає крововилив і ми бачимо цю кров, вона ніби просвічується через шкіру - це і є синець.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський у своєму youtube-каналі.

Відповідно щось, що викликає ушкодження судин – це і є причина синця.

Привід звернутися за медичною допомогою, коли ви не можете пояснити причину появи синців і ви не розумієте, звідки вони беруться.

Коли з'являються дуже великі синці, або колись дрібних, коли синці довго не змінюють колір, коли синці з'являються після того, як ви починаєте приймати нові ліки - теж до лікаря.

Лікар потрібен негайно , якщо після травми голови з'являється синець за вухом, якщо після травми, після удару з'являються синці під обома очима, якщо в області синця з'являються ознаки нагноєння, тобто якщо синець почервонів, шкіра стала гарячою, якщо до нього неможливо торкнутися - негайно звертаємося. до лікаря.

Які принципи допомоги – перш за все, якщо синці виникають після удару, тоді ви допомагаєте, а якщо є якась причина серйозніша, то ви йдете до лікаря і вам призначають лікування.

Якщо ви вдарилися і виник синець, то допомога стандарт: по-перше, холодний компрес, тобто прикласти холодне до місця удару бажано на 15-20 хвилин.

Якщо у вас часто виникають синці, то ви можете подумати про профілактику, наприклад, елементарні гумові накладки на кут стола, у вас в будинку або в автомобілі повинні бути індивідуальні пакети, що охолоджують і т.д.

Крім цього ви повинні знати, що якщо ви вдарилися рукою і підніміть руку, то інтенсивність кровотечі буде меншою.

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