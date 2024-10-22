Страва дуже проста, але якщо не знати кілька правил, то млинці можуть не вийти або вийти недостатньо добре.

Про це повідомив Євген Клопотенко у своєму youtube-каналі.

За словами знаменитого українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка, існує ідеальна пропорція інгредієнтів для тіста: 340 г молока, 130 г борошна та 2 яйця.

Для того, щоб приготувати ідеальні млинці, змішайте всі інгредієнти, а потім додайте невелику кількість олії для пружності, цукор на свій смак і щіпку солі для балансу смаків.

Якщо після перемішування інгредієнтів для ідеальних млинців у вас у тесті залишилися грудочки, Євген Клопотенко радить процідити його через сито, тоді всі грудочки залишаться в ситі, а тісто вийде ідеальною консистенцією.

Щоб правильно смажити млинці, на розігріту сковороду потрібно вилити 1 ополоник тесту, потім потрібно збільшити температуру, а через кілька секунд знову знизити до середньої та продовжувати смажити ваші ідеальні млинці на ній.

За словами Клопотенка, коли на поверхні з'являться бульбашки, це означає, що можна перевертати млинець.

Потім смажте млинці з іншого боку приблизно 30 секунд.

"Нехай ваші млинці будуть ідеальними! Готувати – це просто!" - додав Євген Клопотенко.

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