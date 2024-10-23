Процедуру можна пройти в ПФУ, Ощадбанку, онлайн через вебпортал ПФУ, відеоконференцію або в дипломатичних установах за кордоном.

Пенсіонерам важливо своєчасно проходити ідентифікацію, оскільки її відсутність може призвести до призупинення пенсійних виплат.

Подробиці повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

Згідно з інформацією Мінреінтеграції, обов'язкову ідентифікацію повинні пройти пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2024 року. Завершити цю процедуру потрібно до кінця року, тобто до 31 грудня.

Мінреінтеграції повідомляє, що після успішного проходження ідентифікації пенсійні виплати буде поновлено. Кошти за всі місяці, протягом яких особа не отримувала пенсію через відсутність ідентифікації, також будуть виплачені.

Нагадаємо, що раніше крайнім терміном для проходження ідентифікації був 31 березня 2024 року, але пізніше пенсіонерам було дозволено зробити це пізніше.

Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так і офлайн, обравши зручний варіант: через відеоконференцію; у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ); у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ; у відділенні АТ "Ощадбанк"; у дипломатичній установі України за кордоном.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні шість місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він має можливість пройти її пізніше та відновити свої пенсійні виплати.

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