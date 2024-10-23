Виявляється, є певні продукти, які корисні для очей, оскільки містять ключові вітаміни та поживні речовини, які покращують зір.

Вважається, що включення до раціону продуктів, корисних для очей, може потенційно покращити зір та загальний стан очей.

У поодиноких випадках це може навіть знизити залежність від окулярів.

Давайте розглянемо деякі конкретні вітаміни та поживні продукти, які можуть допомогти покращити зір.

Які вітаміни корисні для зору?

Нестача певних вітамінів може негативно впливати на те, як ми бачимо. Здоров'я наших очей залежить від балансу кількох поживних речовин, але є певні вітаміни, які можуть покращити здоров'я наших очей.

Щоб покращити зір, спробуйте вітамін А.

Почнемо з вітаміну А - це необхідна поживна речовина для очей. Хоча існують різні вітаміни, корисні для зору, вітамін А особливо корисний здоров'ю очей.

Вітамін С. Ще один важливий вітамін для здоров'я очей – вітамін С.

Вітамін Е — ще один потужний антиоксидант, який, як було показано, сповільнює прогрес дегенерації жовтої плями.

Вітамін В. Існує безліч вітамінів групи B і деякі з них корисні для очей. Фолієва кислота, B6 та B12 можуть знизити ризик вікової макулярної дегенерації.

Щоб покращити зір, спробуйте Омега-3 жирні кислоти. Ще один корисний вітамін для очей – жирні кислоти омега-3.

Існують довголанцюгові жирні кислоти омега-3, такі як ЕПК та ДГК, які корисні для здоров'я очей. Сітківка містить велику кількість ДГК, що допомагає підтримувати функцію очей.

Джерело: kraffeye .

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