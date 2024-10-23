Ці прості поради щодо гігієни сну допоможуть вам швидко засинати, довше спати та бути більш енергійними та в цілому покращити сон.

Поліпшуючи гігієну сну, ви можете швидше засинати, довше спати, покращити загальний стан здоров'я та те, як ви думаєте та почуваєтеся протягом дня.

Як покращити сон?

Синхронізуйтеся з природним циклом сну та неспання вашого організму.

Постарайтеся лягати спати і вставати одночасно і щодня. Це допоможе налаштувати внутрішній годинник вашого організму та оптимізувати якість сну. Виберіть час відходу до сну, коли ви відчуваєте втому, щоб не повертатися.

Щоб покращити сон - уникайте сну довше, ніж звичайно - навіть у вихідні.

Будьте розсудливими, коли справа стосується денного сну. Хоча денний сон – це хороший спосіб заповнити втрачений сон, якщо у вас проблеми із засинанням чи сном уночі, денний сон може погіршити ситуацію. Обмежте денний сон 15-20 хвилин на початку дня.

Контролюйте вплив світла, щоб покращити сон.

Мелатонін - це природний гормон, який контролюється впливом світла і допомагає регулювати цикл сну та неспання.

Уникайте яскравих екранів протягом 1-2 годин перед сном.

Скажіть «ні» нічному телебаченню, якщо хочете покращити сон.

Якщо ви встаєте вночі, не вмикайте світло.

Займайтеся спортом протягом дня, щоб покращити сон уночі.

Люди, які регулярно займаються спортом, швидше засинають уночі, краще сплять і менше сонливі протягом дня.

Скоротіть споживання солодкої їжі та рафінованих вуглеводів. Обмежте вживання кофеїну та нікотину. Підтримуйте прохолоду у кімнаті.

Джерело: helpguide .

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