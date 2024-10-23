Чайний гриб - це напій, який утворюється внаслідок симбіозу дріжджів та бактерій.

Ви коли-небудь думали, як робиться чайний гриб - чудово шипучий ферментований чай?

Ми розберемо основи приготування чайного гриба від початку до кінця! Не потрібно складного обладнання або інгредієнтів.

Як виростити чайний гриб у домашніх умовах?

заварити міцний чай - 0.5 води, висипати 5-6 ч.л заварки і 5-7 ст.л цукру;

наполягати його 15-20 хвилин;

процідити та остудити напій;

перелити його у велику ємність, накрити її шматком марлі або бавовняної тканини;

зберігати у теплому місці за нормальної температури 20-23 °З.

Далі потрібно щільно закрити напій та залишити при кімнатній температурі на 2-3 дні.

Ви можете почати куштувати чайний гриб приблизно на п'ятий день.

Як тільки ви освоїтеся, ви відчуєте, скільки часу потрібно вашому чайному грибу, щоб досягти стану готовності, яке вам подобається.

Якщо вам подобається менш солодке, дайте постояти чайному грибу, щоб бактерії та дріжджі могли продовжувати їсти цукор. Ви можете продовжувати пробувати кожен день, поки смак не стане для вас відповідним.

Розмножується чайний гриб відшаруванням верхньої плівки – простіше кажучи, знімається верхній шар гриба.

Джерело: youbrewkombucha .

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