Прокурори Житомирщини направили до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які підозрюються у розтраті та заволодінні майже 2 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі генераторів.

Подробиці повідомили у прес-службі Житомирської обласної прокурартури.

У ході розслідування виявлено два випадки завищення цін на генератори, здійснені в. о. голови сільської ради, який наразі відсторонений від посади.

У листопаді 2022 року він придбав потужний генератор за 1,8 млн грн, що на 500 тис. грн перевищувало ринкову вартість. Ще один випадок стався в грудні того ж року, коли разом з депутаткою-директоркою приватного товариства та адвокаткою було закуплено 10 генераторів за удвічі завищеною ціною.

Постачальниця, за згодою в. о. сільського голови, підробила документи про постачання техніки на 2,8 млн грн, не маючи товару. Матеріально відповідальний працівник сільської ради підписав ці фальшиві документи, хоча генераторів не було. У результаті з бюджету було зайво виплачено 1,4 млн грн, які постачальниця легалізувала через низку фінансових операцій, знявши частину готівкою.

Загальні втрати бюджету громади від закупівлі 11 генераторів склали близько 2 млн грн. Сільського голову та депутатку обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191 КК України).

Депутатці та матеріально відповідальному працівнику інкримінують підробку офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України), а постачальницю додатково обвинувачують у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

На майно обвинувачених – будинок, господарські споруди та автомобіль, загальною вартістю понад 4 млн грн – накладено арешт. Прокурор, в інтересах громади, подав позов про відшкодування завданої шкоди в повному обсязі.

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