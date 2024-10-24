Український доктор Євген Комаровський розповів, які крупи бувають і чому одні корисніші за інші.

Рейтинг круп: з чого їх роблять, що таке клітковина і де вона міститься – на ці запитання доктор Комаровський відповів у своєму youtube-каналі.

Коли ми говоримо, яка каша найкорисніша, у нас стоїть завдання забезпечити себе та своїх близьких енергією та отримати певну кількість корисних для росту та розвитку речовин, які включатимуть тебе не лише вуглеводи-енергію, а й білки, мікроелементи, вітаміни та як правило мікроелементи.

Вони містяться в оболонці круп, що менше цієї оболонки, що більше крупа очищена, то менше клітковини.

Виявилося, що гречка за всіма параметрами на першому місці, у нас це традиційна їжа і це чудово.

Гречка хороша, там багато заліза та дуже багато білка.

Вівсянка на другому місці, але є користь або шкода вівсянки, шкода залежить від того, як вона оброблена. Вівсянка швидкого приготування, яку запарили водою і вона готова - це чи не найшкідливіша каша, а корисно - це пластівці, які треба довго варити.

На третьому місці в рейтингу корисних круп доктора Комаровського - перловка, вона дуже корисна і білкам, заліза та головне клітковина!

Клітковина – це частина продуктів, які чудово очищають кишечник.

На четвертому місці – пшоно, на 5 місці у рейтингу корисних каш – кукурудза.

Останні новини України:

Доктор Комаровський розповів, як позбутися шуму у вухах: три головні способи.



Як магнітні бурі впливають на людину: лікар Комаровський здивував відповіддю.

Як допомогти дитині впоратися зі стресом: доктор Комаровський назвав найдієвіші методи.