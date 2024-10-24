Доктор Євген Комаровський пояснив, чому лікування народними методами буває небезпечним і суперечить здоровому глузду та науці.

Доктор Євген Комаровський повідомив, що є наука Імунологія, яка вивчає, як організм людини реагує на вторгнення, наприклад, вірусів.

Як повідомив Комаровський у своєму YouTube-каналі, лімфоцити розпізнають вірус, визначають, що цей чужорідний антиген, потім виробляються особливі антитіла, які цей вірус нейтралізують.

Включається система місцевого імунітету лізоцим, інтерферон тощо.

Доктор Комаровський додав, що замість того, щоб усе це розповісти дітям, щоб вони розуміли, як працює місцевий імунітет, як його зміцнити та які мають бути терміни вірусної інфекції, деякі люди займаються самолікуванням, використовуючи народні методи.

На другий-третій день пік утворення інтерферону, на п'ятий день утворення антитіл, тому хвороба закінчиться за п'ять-шість днів, якщо ви створите правильні умови, додав доктор Комаровський.

Народні казки – це до медичної науки та взагалі до науки, до реалій біології не має жодного стосунку.

Віра в чудеса, у дідів, шептунів, у змови і що все це відбувається у 21 столітті – соромно це слухати, каже Комаровський.

ГРВІ проходить сама по собі за 5 днів, якщо ви не робите дуже великих дурниць, повідомив Комаровський.

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