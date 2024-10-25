Українці можуть отримати пенсійну виплату у розмірі 50% від заробітної плати і більше за останньою займаною посадою.

Експерти пояснили деталі нарахування виплат в Україні та зазначили, хто має право на пенсію у розмірі 50% і більше від грошового забезпечення.

Цю інформацію надала адвокатка громадської організації "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

За словами правозахисниці, розмір майбутньої пенсії військовослужбовців залежить від кількох факторів, зокрема статусу самого військового — чи він проходить службу, чи вже звільнився.

Важливим аспектом є також тривалість служби. При розрахунку пенсії враховуються наявність інвалідності та її причинний зв'язок, а також вік військового.

Серед основних критеріїв — військова вислуга та розмір грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував на останній посаді.

З огляду на ці фактори можуть бути призначені:

військова пенсія відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";

дострокова цивільна пенсія за віком відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення".

Експертка зазначає, що військовослужбовець може отримати пенсійну виплату у розмірі 50% від заробітної плати і більше за останньою займаною посадою. Йдеться про пенсію за вислугу років, яка призначається особам із календарною вислугою 20 років і більше.

Якщо у громадянина понад 20 років вислуги, за кожен додатковий рік нараховують 3% від відповідної суми грошового забезпечення.

У випадку отримання пенсії зі змішаним стажем, коли частина з 20 років є військовою вислугою, розмір пенсії складе 50% за 25 років страхового стажу. За кожен повний рік, що перевищує цю кількість, додатково нараховуватимуть 1% від грошового забезпечення.

При цьому важливо зазначити, що при розрахунку пенсії враховується лише сума окладу військового, а багатотисячні додаткові виплати не беруться до уваги, оскільки вони є непостійними та залежать від виконуваних завдань.

У 2024 році мінімальний розмір грошового забезпечення становитиме 20,13 тис. гривень, тому майбутня пенсія не буде нижчою за 10 тис. гривень.

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