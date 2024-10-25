Лише 7% опитаних українців вважають, що підвищення пенсійного віку в Україні є вимушеним кроком, і що його позитивні наслідки перевищують негативні.

Такі дані наведені в опитуванні, проведеному Центром Разумкова.

16% респондентів вважають, що підвищення пенсійного віку в Україні призведе до приблизно однакової кількості позитивних і негативних наслідків. Натомість 58% опитаних впевнені, що негативні наслідки переважатимуть.

Серед молоді (18-29 років) менше людей висловлюють занепокоєння щодо негативних наслідків, часто займаючи невизначену позицію.

На запитання "До якого віку ви готові працювати?" 29% респондентів вказали, що готові працювати до 60 років, 12% — до 61-65 років, 3% — до 66-70 років, а 15% — до 50-59 років. При цьому 20% заявили, що не можуть або не бажають працювати взагалі.

Серед респондентів віком 50-59 років понад 40% готові працювати до 60 років, а майже 16% — до 61-65 років. У молодших вікових групах ці показники значно нижчі.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів на територіях, підконтрольних уряду України, без активних бойових дій. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,3%.

Нагадаємо, що станом на 1 серпня 2024 року в Україні налічувалося 10,271 млн пенсіонерів, з яких 73% отримують пенсію за віком. Право на призначення пенсії за віком визначається в залежності від страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років.

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