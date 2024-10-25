Знання того, коли і як поливати кімнатні рослини, - один із найефективніших і найпростіших способів забезпечити процвітання рослин у вашому будинку.

Однією з найпоширеніших помилок, що здійснюються власниками кімнатних рослин , що починають , є надмірний полив.

Як правильно поливати кімнатні рослини?

Щоб ваші кімнатні рослини були здоровими, їм потрібні горщики, що відповідають розміру рослини.

У кімнатних горщиках також повинні бути дренажні отвори, щоб ґрунт висихав після поливу, і вони повинні бути на піддоні, щоб ви могли ретельно поливати та збирати надлишки води.

Поливайте ґрунт, а не листя. Також важливо уникати попадання бризок на листя при поливі кімнатних рослин. Переконайтеся, що носик лійки знаходиться нижче за листя і спрямований тільки на грунт.

Цей простий метод допомагає запобігти бактеріальним інфекціям, грибковим інфекціям та іншим проблемам зі здоров'ям.

Ретельно поливайте кімнатні рослини і рівномірно.

Кореневі системи кімнатних рослин відбивають їхнє листя. Якщо ви поливаєте лише одну сторону, коріння та листя будуть рости у напрямку води, яка доступна з цього боку. Щоб ваша рослина залишалася повною та пишною, поливайте рівномірно по всьому периметру горщика. Поливайте ретельно, доки вода не витіче з дна горщика в піддон.

Подібно до того, як люди не люблять мокре взуття або шкарпетки на ногах, рослини також не люблять, коли їхнє коріння знаходиться в надто вологому грунті. Коли коріння рослини знаходиться в перезволоженому ґрунті надто довго, ваша рослина зрештою згниє.

Після ретельного поливу зачекайте кілька хвилин, поки вода не витіче з дренажного отвору в піддоні, потім злийте зайву воду, щоб уникнути заболочування ґрунту та «мокрих ніг» кімнатних рослин.

Джерело: bloomscape .

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