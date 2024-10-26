Часник слід садити в період з вересня по листопад, якщо ви саджаєте часник поза цим періодом, не варто очікувати, що він нормально розвиватиметься.

Звичайно, є винятки, деякі сорти часнику виведені для вирощування, щоб висаджувати їх у ґрунт ранньою весною.

Як виростити озимий часник, щоб мати ранній урожай:

Часник не росте в надто вологому ґрунті. Забезпечте добре дреноване місце в теплиці. Наприклад, посадіть їх на високих грядках або у великому горщику з дренажними отворами. Грунт для вирощування часнику має бути багатим на кальцій.

Кожен зубчик часнику має бути висаджений у ґрунт окремо. Зимовий холод та мороз мають вирішальне значення для природного розвитку часнику.

Холод стимулює зростання часнику та ініціює утворення нових зубчиків, як ви бачите, коли купуєте цілі головки часнику у супермаркеті. Суворість зими не має великого значення, оскільки часник дуже витривалий.

Отже, як виростити озимий часник, щоб мати ранній урожай:

Садьте кожен зубчик часнику на глибину 5-10 см.

Гострий кінець має бути спрямований нагору, а закруглений — донизу.

Відстань між зубчиками часнику має бути близько 15 см.

Підтримуйте грунт вологим, але не мокрим протягом всієї зими.

Дозрілий часник збирають наступного року з червня/липня. У теплиці очікується більш ранній врожай, ніж на відкритому повітрі на городі.

Конкретний час збирання врожаю часнику залежить від сорту часнику, який ви вирощуєте. Часник готовий до збору, коли верхнє листя стає м'яким і починає в'янути. Обережно викопайте або витягніть головки часнику із ґрунту.

Якщо ґрунт для часнику сухий, а дощу не передбачається, ви можете залишити головки часнику сушитися на землі під літнім сонцем. Цей метод сушіння допомагає запобігти деяким грибковим захворюванням.

Якщо дощовий період, ви можете вільно зв'язати головки часнику разом і повісити їх під навісом, забезпечивши хорошу вентиляцію і сухе середовище.

Джерело: juliana .

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