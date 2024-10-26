Відомо про нововведення, які вже були запроваджені для пенсіонерів та про ті, які ще планується запровадити.

За останній рік українські пенсії зросли на 9,4%, однак більшість пенсіонерів цього не відчули через високу інфляцію, як результат, їхнє фінансове становище не покращилося.

Відомо про нововведення, які вже були введені для пенсіонерів та про ті, які ще планується ввести.

Кількість пенсіонерів і розміри пенсій

Станом на сьогодні в Україні налічується 10 342 593 пенсіонери. З початку року їх кількість зменшилася майже на 174 тисячі. Середня пенсія зросла на 466,61 грн до 5851,86 грн. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), станом на 1 жовтня 2024 року:

25,8% пенсіонерів отримують до 3 тис. грн;

17,3% — 3001-4000 грн;

18,6% — 4001-5000 грн;

25,6% — 5001-10 000 грн;

12,7% — понад 10 тис. грн.

Додаткова фінансова підтримка

Пенсіонери, які живуть самі, мають можливість отримати додаткову фінансову допомогу. Це передбачено Законом України про підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб. Щомісячна виплата в розмірі 944 грн (40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних) доступна за певних умов:

вік 80 років і більше;

проживання самостійно;

необхідність постійного догляду.

Для отримання виплати потрібно подати заяву до ПФУ разом із медичною довідкою, паспортом, ідентифікаційним кодом і підтвердженням відсутності інших пільг.

Надбавки за вік

Пенсіонери від 70 років також отримують додаткові виплати. Наприклад, 70-річні отримують 300 грн, 75-річні — 456 грн, а ті, хто старший за 80 років — 570 грн. Доплати доступні лише при загальній пенсії не більше 10 340 грн.

Обов'язки пенсіонерів щодо працевлаштування

Пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів. Порушення цього зобов'язання може призвести до повернення незаконно отриманих пенсійних виплат.

Докупівля страхового стажу

Щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 31 рік страхового стажу, у 63 роки — 21 рік, а в 65 років — 15 років. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити, сплативши 1760 грн на місяць або 21 480 грн за рік.

Експериментальна програма підтримки

В Україні планується впровадження програми додаткових виплат для пенсіонерів, які мають невеликий трудовий стаж. Доплати становитимуть щонайменше 2400 грн, зокрема для пенсіонерів з стажем менше 10 років — 2385 грн, від 10 до 20 років — 2790 грн, від 20 до 30 років — 3150 грн, а понад 30 років — 3960 грн.

Коли ця програма запрацює, поки що не відомо. На початковому етапі вона буде експериментальною, і звертатися до ПФУ не потрібно — доплата нараховуватиметься автоматично на основі даних про страховий стаж.

Термін дії банківської картки закінчився

Пенсійний фонд України (ПФУ) надає чіткі рекомендації щодо дій у такій ситуації.

Перевірте інформацію у своєму банку. Дізнайтеся, чи буде термін дії картки автоматично продовжено на період воєнного стану. Багато банків сповіщають про це через SMS або онлайн-банкінг, тому уважно слідкуйте за повідомленнями.

Не турбуйтеся про блокування картки. Якщо картка буде заблокована, пенсійні виплати все ще надходитимуть на рахунок до моменту перевипуску картки.

Слідкуйте за активністю рахунка. Пенсійні виплати можуть бути призупинені, якщо ви не користувалися рахунком протягом шести місяців. Гроші не зникнуть, але ПФУ рекомендує проводити хоча б одну операцію на місяць, щоб не втратити доступ до виплат і уникнути зайвих труднощів.

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