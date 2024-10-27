Садівники назвали дерева, які в жодному разі не можна обрізати восени, якщо ви хочете, щоб до весни ваш задній двір процвітав.

Ваш сад восени може виглядати так, ніби прямо зараз потрібно обрізати дерева, але це може завдати більше шкоди, ніж користі.

Хоча деякі види зелені більш поблажливі, обрізання деяких дерев восени це абсолютне табу.

Якщо ви хочете здоровий, квітучий сад навесні, дерева восени краще не обрізати.

Якщо у вас немає мертвих гілок на деревах восени. Або гілок, які можуть стати небезпечними взимку. Більшість експертів кажуть, що восени взагалі нічого не слід обрізати. Вибір за вами

Ваші дерева концентрують свою енергію на корінні в холодну пору року. Тому будь-які порізи від обрізки не заживуть вчасно.

Відкриті порізи можуть зробити ваше дерево вразливим, що може спричинити місяці боротьби.

Обрізка також є засобом стимулювання зростання. Ваше дерево не намагається рости восени, воно намагається причаїтися. Таким чином, обрізання послабить дерева.

Краще почекати з обрізанням до періоду спокою наступної весни.

Полив дерев восени допомагає їм підготуватися до зими. Коли настає зима, деревам важко отримати воду із замерзлої землі.

Рясно полийте дерева після того, як опаде листя, і до того, як земля замерзне. Вічнозелені дерева особливо потребують такого рясного поливу.

Джерело: precisiontreemn .

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