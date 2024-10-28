Лікар Євген Комаровський розповів, що насправді ефективно впливає на імунну систему.

Про це доктор Євген Комаровський поділився на своєму youtube-каналі.

Так, доктор Євген Комаровський розвіяв міф щодо холодних напоїв із холодильника.

"Ви ж самі розумієте, що тварин загалом ссавців, які гріють собі напої перед вживанням - не існує, тобто для людини як біологічного виду, звичайно рідина, яка має температуру навколишнього середовища, оскільки вода така природна", - говорить Комаровський.

За словами лікаря, ми можемо вживати холодні напої з холодильника, інше питання в тому, що якщо людина з народження не бачить холодного весь час і п'є рідину виключно кімнатної температури, то горло починає на це реагувати.

Пити холодне абсолютно нормально для природного функціонування носоглотки, тому заклик - не треба псувати місцевий імунітет носоглотки теплий напоями, тобто гріти воду спеціально не потрібно, доктор Комаровський не закликає напувати дітей першого року холодною водою спеціально, але рекомендує не гріти, а використовувати воду кімнатної температури.

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