Доктор Євген Комаровський розповів, що може вплинути на сон виключно позитивно.

Доктор Євген Комаровський поділився найробітнішими способами покращити сон, названо головні рекомендації.

Про це Комаровський розповів на своєму youtube каналі.

Величезною кількістю досліджень було підтверджено, що якість сну найважливішим чином впливає на наше здоров'я.

Комаровський назвав робочі способи, як покращити сон:

Режим: здатність навчатися і спілкуватися набагато краще, коли в людини є режим сну, коли вона укладається спати і прокидається в один і той самий час.

Правильний час для фізичної активності.

Фізична активність однозначно сприяє нормальному нічному сну та збільшує глибину сну, але йдеться виключно про фізичну активність протягом дня, виключаючи 2-3 години безпосередньо перед сном.

Циркадні ритми - це ритми сну та неспання.

Наш організм і гормони враховують зміну дня та ночі та зміну часів погода.

Правильне спілкування з кофеїном: Будьте обережні з кофеїном, тобто чай, кава - напої, що містять кофеїн, енергетичні однозначно впливатимуть на якість сну.

Денний сон: якщо ви спатимете довше 30 хвилин - це однозначно позначиться на якісно вашого нічного сну.

Алкоголь і якість сну: алкоголь погіршує якість сну, а люди п'ють алкоголь зазвичай після роботи у вечірній час - це погано.

Екран перед сном: замість ночі перед сном перед нами світиться екран, що порушує вироблення гормону найважливішого гормону мелатоніну, який забезпечує фактично якості сну.

Правильна спальня: має бути нормальна вологість повітря, тобто від 40 до 60%.

Повинна бути екранована від шуму та світла лише усунення зайвого шуму та усунення непотрібного світла.

Якщо не спиться ... Якщо ви протягом 20 хвилин не можете заснути, припиніть над собою знущатися. Встаньте, походьте, почитайте, коли відчуєте, що почали спати - йдіть спати.

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