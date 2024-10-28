Доктор Євген Комаровський продовжує тему здоров'я дорослих і вирішив розповісти про варикоз.

Варикоз справді чисто доросла проблема, повідомив доктор Комаровський у своєму youtube-каналі.

Для початку давайте визначимося, що таке варикоз - це розширення підшкірних вен, причому мається на увазі, що як правило говоримо про розширення, то діаметр цієї розширені вени завжди більше трьох міліметрів і як правило йдеться про те, що ці види знаходяться на нижніх кінцівках .

Головна помилка – це величезна кількість реклами всяких мазей, які треба нанести на шкіру, це абсолютні міфи.

Немає такої речовини, яку можна нанести на шкіру і яка покращиться і здатна скорочуватися та проштовхувати кров.

Будь ласка, не треба купувати дорогі ліки, нібито здатні лікувати варикоз.

Будь-який зволожуючий крем це саме, що дорогі ліки від варикозу.

Варикозне розширення вен реально завдає людям страждання і викликає реальні симптоми: набряки, втома, біль, ірофічні виразки тощо.

У такій ситуації знову-таки, коли під лікарі бачать, що є реальний ризик утворення тромбів та ускладнень пов'язаних з тромба освітою – лікування тут одне – прибрати цю вену, зробити, щоб кров не текла цією веною, а текла по інших.

Головне, що треба знати більшості те, що краще займатися профілактикою.

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