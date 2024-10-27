Це чудовий час, щоб додати садові відходи в компостну купу і не тільки дізнатися, як виглядає календар городника на тиждень.

З темними ночами, які стають довшими, температура починає змінюватися, тому важливо ознайомитися з календарем городника на тиждень.

Наприкінці жовтня можливі заморозки, тому обов'язково занесіть ніжні багаторічні рослини в приміщення, щоб захистити їх від заморозків.

Також наприкінці жовтня на початку листопада можливі сильні вітри та сильні опади, тому варто стежити за прогнозом.

Календар городника на тиждень, дізнайтеся, чим можна зайнятися з 28 жовтня по 3 листопада:

Збирайте опале листя з газонів, бордюрів, під'їзних шляхів і доріжок і складайте їх у контейнер для збору перегною, щоб вони згнили і перетворилися на листяний перегній.

Посадіть часник для збирання врожаю наступного літа.

Розмножуйте хризантеми, фуксії та герані стебловими живцями.

Збережіть насіння з саду та городу. Висушіть, поставте дату, наклейте етикетку та зберігайте в сухому та прохолодному місці.

Ґрунтопокривні рослини, дерева та чагарники.

У календарі городника на тиждень зазначено, що можна викопати та зберегти герані, бульбові бегонії, жоржини та гладіолуси.

Застосовуйте осіннє підживлення для газону, щоб оживити траву після суворого літа.

Після збирання врожаю обрізайте осінню малину до землі.

Зберіть прути та опори для рослин, які більше не використовуються, та зберігайте їх у приміщенні протягом зими.

Джерело: gardenersworld.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.