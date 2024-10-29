У 2025 році пенсіонерів чекають два підвищення пенсій - міністр соціальної політики Оксана Жолнович каже, перше зростання виплат планується на березень, а друге – на липень.

Про це повідомляє канал "Народна думка".

Березнева індексація пенсій запланована на рівні 12-13%. Як зазначила Оксана Жолнович, цей показник базується на двох основних параметрах: середній заробітній платі та рівні інфляції. Рівень інфляції в минулому та поточному році залишається приблизно однаковим, тоді як середня заробітна плата показала зростання.

За інформацією "Народної думки", індексації підлягатиме лише основна частина пенсії. Доплати, надбавки та інші додаткові виплати не підлягатимуть індексації через замороження прожиткового мінімуму.

Липневе підвищення пенсій буде особливим, оскільки має на меті подолати історичну несправедливість у пенсійних виплатах. Міністр підкреслила, що це дозволить поліпшити ситуацію для пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно, оскільки їхні виплати значно нижчі. Наприклад, якщо в 2000 році пенсіонеру нарахували 40% від заробітної плати, то сьогодні ця сума виглядає дуже незначною.

Розмір липневого підвищення буде залежати від сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ) та трудового стажу. Найбільше підвищення очікується для пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2000-2010 роках, де коефіцієнт може досягати 60%. Для тих, хто виходив на пенсію в 2010-2015 роках, надбавка складе 10-20%, а для пенсіонерів 2018-2019 років – 3-7%.

Оксана Жолнович також повідомила про плани щодо накопичувальних пенсій. За її словами, у 2025 році очікується ухвалення відповідного законопроєкту, а з 2026 року може розпочатися збір коштів.

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