В Укренерго повідомили, що в деяких регіонах нашої країни сьогодні, 28 жовтня, були введені графіки аварійних відключень світла.

У двох областях України запровадили графіки аварійних відключень світла, відомі подробиці від енергетиків.

Про це повідомляє Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

О 09:06 обмеження почали діяти для споживачів на території Конотопського РЕМу - це 5 черга та Роменського РЕМу - 1,2 черги.

"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського РЕМу (5 черга) та Роменського РЕМу (1,2 черги)", - йдеться в повідомленні.

Станом на восьму ранку 28 жовтня на території Сумської області більше 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок російської атаки.

Як раніше повідомлялося в ніч на 28 жовтня, російська армія завдала по території України авіаційного удару, зокрема по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу Shahed.

️На місці працюють всі екстрені служби.

Крім того, графіки відключення світла також застосували у Полтавській області

Графіки аварійних відключень світла діють на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів.

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