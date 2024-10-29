По-перше, пенсіонери можуть користуватися безкоштовним проїздом у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах, проте це ще не все.

Незважаючи на щорічні повідомлення про індексацію пенсій, значна кількість українських пенсіонерів — а саме 2 667 096 осіб (25,8%) — отримують менше 3000 гривень на місяць.

Проте, люди з цієї категорії мають ряд пільг, як зазначає видання «На пенсії».

По-перше, пенсіонери можуть користуватися безкоштовним проїздом у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Це також стосується заміських поїздів за наявності пенсійного посвідчення. Однак за проїзд у таксі їм доведеться сплачувати.

Деякі категорії пенсіонерів також звільнені від сплати житлово-комунальних послуг, зокрема ті, хто проживає в сільській місцевості і працював у сферах культури, медицини чи освіти. Відповідно до законодавства, пенсіонери також не сплачують земельний податок, але ця пільга діє лише в межах встановлених земельних лімітів.

Люди, які вийшли на пенсію, можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою, а також оформити державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, розмір якої залежить від їхніх доходів.

Нагадаємо, що щороку в березні проводиться індексація пенсійних виплат. Точний відсоток індексації буде відомий лише у лютому наступного року і залежить від інфляції та заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Старша наукова співробітниця

Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко припускає, що це може бути в межах 10−12%. Проте в уряді стверджують, що ця цифра може бути більшою. Варто зазначити, що зазвичай індексується не вся пенсія, а лише базова сума, без урахування надбавок та доплат.

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