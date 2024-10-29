У рамках спільного проєкту з Всесвітньою продовольчою програмою ООН українські пенсіонери отримують можливість на додаткову фінансову допомогу.

Українські пенсіонери мають можливість отримувати фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка становитиме різницю між 3250 грн і розміром їхньої пенсії.

Про це пише профільне видання «На пенсії».

У рамках спільного проєкту з Всесвітньою продовольчою програмою ООН українські пенсіонери отримують можливість на додаткову фінансову допомогу, що може значно полегшити їхнє життя в умовах зростання цін на основні товари та послуги. Допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію менше 3250 гривень;

проживають на територіях активних або потенційних бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Цей підхід ґрунтується на даних з Пенсійного фонду України, що дозволяє автоматично визначати осіб, які мають право на отримання допомоги, без необхідності звертатися до відповідних органів.

Додаткова фінансова підтримка від Всесвітньої продовольчої програми надається пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих бойових дій, зокрема в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Виплати надаються без потреби подання заяви від пенсіонерів. Розмір додаткової допомоги визначатиметься як різниця між 3250 грн і поточною пенсією. Наприклад, пенсіонер, який отримує 2800 грн, отримає додаткові 450 грн.

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