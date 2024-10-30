Керівники Пенсійного фонду не мають спеціальних умов для виходу на пенсію, але їхня діяльність впливає на коректність розрахунків стажу та зарплат.

В Україні більшість начальників регіональних управлінь Пенсійного фонду отримують пенсії, зазвичай після досягнення пенсійного віку.

Як повідомили ЗМІ, максимальний розмір пенсії для начальника регіонального управління ПФУ становить 20 930 грн, а мінімальний — 9 132 грн.

Керівники Пенсійного фонду не мають спеціальних умов для виходу на пенсію, але їхня діяльність впливає на коректність розрахунків стажу та зарплат для пенсійних виплат. Голова правління ПФУ Євгеній Капінус, зокрема, задекларував зарплату в 111,7 тис. грн за минулий рік і не отримує пенсії.

Проте більшість його підлеглих у регіонах мають право на пенсійні виплати. Наприклад:

Олена Корчака (58 років), начальник ГУ ПФУ у Вінницькій області: пенсія 9 496 грн, зарплата 63 700 грн.

Леся Неклеса, начальник ГУ ПФУ у Волинській області: зарплата 50 211 грн, ще не на пенсії.

Юрій Козак, начальник ГУ ПФУ в Дніпропетровській області: пенсія 12 624 грн, зарплата 71 751 грн.

Наталія Рад, начальник ГУ ПФУ в Донецькій області: пенсія 15 704 грн, зарплата 64 594 грн.

Іван Заінчковський, начальник ГУ ПФУ в Житомирській області: пенсія 15 063 грн, зарплата 62 015 грн.

Анастасія Пентек, начальник ГУ ПФУ в Закарпатській області: пенсія 14 574 грн, зарплата 61 434 грн.

Світлана Жмурко, начальник ГУ ПФУ в Запорізькій області: зарплата 68 140 грн (без пенсії).

Михайло Романів, начальник ГУ ПФУ в Чернівецькій області: пенсія 16 645 грн, зарплата 99 748 грн.

Світлана Зінник, перший заступник начальника ГУ ПФУ в Черкаській області: пенсія 20 930 грн, зарплата 39 071 грн.

Марія Квятківська, перший заступник начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області: пенсія 20 930 грн, зарплата 57 698 грн.

Інна Колісниченко, заступник начальника ГУ ПФУ в Харківській області: зарплата 51 780 грн (без пенсії).

Ігор Москалик, начальник ГУ ПФУ в Тернопільській області: пенсія 12 737 грн, зарплата 59 620 грн.

Тетяна Зленко, начальник ГУ ПФУ в Сумській області: зарплата 62 683 грн (без пенсії).

Володимир Тараторін, начальник ГУ ПФУ в Полтавській області: пенсія 10 105 грн, зарплата 58 882 грн.

Олександр Буряченко, начальник ГУ ПФУ в Одеській області: зарплата 63 736 грн (без пенсії).

Олена Сичугова, начальник ГУ ПФУ в Миколаївській області: зарплата 61 792 грн (без пенсії).

Галина Недзельська, начальник ГУ ПФУ у Львівській області: зарплата 66 026 грн, пенсія 10 998 грн.

Наталія Сімонян, начальник ГУ ПФУ в Кіровоградській області: зарплата 58 132 грн (без пенсії).

Василь Фатхутдінов, начальник ПФУ в Київській області: пенсія 20 930 грн, зарплата 65 027 грн.

Ці дані свідчать про різноманітність пенсійних виплат та зарплат у регіонах України, про те, що прості пенсіонери можуть тільки мріяти про такий розмір пенсій.

Джерело: OBOZ.UA.

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