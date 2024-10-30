Багато людей знайомі з терміном «холестерин» і чули, що підвищений рівень небезпечний, тому важливо знати, що можна їсти.

Щоб по-справжньому зрозуміти цінність здорового рівня холестерину, важливо розуміти, що означає це слово і знати, що можна їсти за підвищеного.

Холестерин - це частка в крові, яка потрібна всім людям та тваринам для життя.

Які продукти є найбільш шкідливими при підвищеному рівні холестерину?

Говорячи про продукти, які найгірше підвищують рівень холестерину, важливо звертати увагу на продукти тваринного походження, особливо на червоне м'ясо та молочні продукти.

Що можна їсти за підвищеного холестерину?

Якщо ви турбуєтеся про холестерин, вживання рослин допоможе. А серед рослин важливий високий вміст клітковини. Вона очищає кишечник, дозволяє вам виводити токсини, живить мікробіом кишечника здоровим чином і може допомогти запобігти всмоктуванню холестерину в кровотік.

Корисна для серця дієта з низьким вмістом холестерину може включати такі продукти, як:

Рослини з високим вмістом води, такі як шпинат та інша листова зелень.

При підвищеному холестерині можна їсти продукти з високим вмістом клітковини, включаючи квасолю, броколі, солодку картоплю та низку овочів.

Цілісні зерна, такі як овес, цільнозерновий хліб, коричневий рис і навіть попкорн.

Фрукти та ягоди, такі як чорниця, полуниця, яблука, апельсини, виноград і т.д.

Горіхи, такі як горіхи і мигдаль (жмені буде достатньо!).

Поліненасичені жири, як деякі рослинні олії. До них відносяться ріпакова олія, соняшникова олія та оливкова олія.

Пісну, жирну рибу та птицю без шкіри також можна їсти при підвищеному холестерині.

Джерело: masgeneralbrigham .

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