Зараз саме час запастись силами для холодного сезону та дати своєму організму необхідну підтримку, дізнайтеся, які вітаміни пити восени.

Якщо ви виконаєте кілька важливих кроків, то цього року осіння нудьга не матиме жодних шансів, тому важливо знати, які вітаміни пити восени.

Які вітаміни пити восени: вітамін С.

Немає сумнівів, що оптимальний рівень вітаміну С слід враховувати у контексті правильного функціонування імунітету.

L-аскорбінова кислота є одним з основних компонентів здорового та різноманітного харчування, який має цінний вплив на захист клітин від окислювального стресу і може бути корисною у боротьбі з вільними кисневими радикалами.

Які вітаміни пити восени: вітамін D.

Обмежена кількість сонячного світла не тільки псує настрій та сприяє сонливості.

Найменше перебування на сонці може викликати дефіцит вітаміну D, оскільки цей вітамін переважно синтезується в шкірі під впливом УФ-випромінювання. Ось чому багато фахівців рекомендують додатковий прийом вітаміну D в осінньо-зимовий період.

Які вітаміни пити восени у вигляді БАДів?

Найкращим вибором стане багатокомпонентний продукт. Його формула дозволить вам доповнити свій раціон обома вітамінами відразу. Більш того, добавка, що містить інші, не менш цінні добавки, стане добрим рішенням.

Джерело: olimpsport .

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