Безсоння - це порушення сну, при якому виникають труднощі із засинанням та/або підтриманням сну, дізнайтеся про профілактику та лікування цієї недуги.

Безсоння є хронічним, коли вона трапляється не рідше 3 ночей на тиждень протягом 3 місяців і більше, тому важливо знати, як лікувати її.

Причини та лікування безсоння:

Стрес, пов'язаний з важливими життєвими подіями, такими як втрата або зміна роботи, смерть близької людини, розлучення чи переїзд

Навколишні речі, такі як шум, світло або температура.

Зміни у вашому графіку сну, такі як зміна часових поясів, нова зміна на роботі або шкідливі звички, які ви набули, коли у вас були інші проблеми зі сном

Ваші гени. Дослідження показали, що схильність до безсоння може передаватися у спадок.

Вторинні причини безсоння включають:

Проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія та тривожність

Ліки від застуди, алергії, депресії, гіпертонії та астми.

Біль чи дискомфорт уночі.

Вживання кофеїну, тютюну чи алкоголю, і навіть вживання заборонених наркотиків.

Лікування безсоння: Гостро безсоння може не потребувати лікування.

Якщо вам важко займатися повсякденними справами через безсоння, ваш лікар може виписати вам снодійне на короткий час.

Ліки від безсоння , які діють швидко, але нетривало, можуть допомогти вам уникнути таких проблем, як сонливість наступного дня.

Не приймайте безрецептурні снодійні від безсоння. У них можуть бути побічні ефекти, і вони, як правило, діють гірше з часом.

При хронічному безсонні вам знадобиться лікування станів чи проблем зі здоров'ям, які не дають вам спати.

Хороші звички сну, також звані гігієною сну, можуть допомогти вам перемогти безсоння. Ось кілька порад, щоб позбутися безсоння:

Лягайте спати в один і той же час щоночі і вставайте в той же час щоранку.

Не користуйтеся телефонами та електронними книгами перед сном. Їхнє світло може утруднити засинання.

Уникайте кофеїну, нікотину та алкоголю наприкінці дня.

Регулярно займайтеся спортом. Не їжте важку їжу наприкінці дня.

Джерело: webmd.

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