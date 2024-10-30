У якийсь момент тривожність і стрес торкаються кожного, вони можуть проявлятися по-різному, але важливо знати, як з ними боротися.

Є боротися зі стресом та тривожністю, навіть якщо вона здається неконтрольованою.

Звичайно, якщо стрес і тривожність впливають на ваше повсякденне життя і заважають вашій щоденній продуктивності протягом тривалого періоду, зверніться за допомогою до лікаря.

Як боротися зі стресом та тривожністю?

Вивчення того, що викликає або запускає ваш стрес і тривожність, і які методи подолання стресу працюють для вас, може допомогти знизити вашу тривожність та покращити ваше повсякденне життя.

Можливо, доведеться методом спроб і помилок з'ясувати, що працює найкраще для вас.

Ось кілька способів, які ви можете спробувати, коли починаєте відчувати тривожність та стрес:

Ведіть щоденник, щоб боротися зі стресом і тривожністю. Завантажте програму, яка пропонує вправи на релаксацію (наприклад, глибоке дихання або візуалізація) або поради з практики усвідомленості, яка є психологічним процесом активного зосередження на даний момент.

Займайтеся спортом та стежте за тим, щоб ви регулярно та правильно харчувалися.

Дотримуйтесь режиму сну і переконайтеся, що ви висипаєтеся.

Уникайте надмірного вживання кофеїну, наприклад газованих напоїв або кави.

Визначте та киньте виклик своїм негативним і марним думкам.

Зверніться до друзів або членів сім'ї, які допоможуть вам впоратися з тривожністю та стресом позитивним чином.

Джерело: nimh.nih.

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