Є боротися зі стресом та тривожністю, навіть якщо вона здається неконтрольованою.
Звичайно, якщо стрес і тривожність впливають на ваше повсякденне життя і заважають вашій щоденній продуктивності протягом тривалого періоду, зверніться за допомогою до лікаря.
Як боротися зі стресом та тривожністю?
Вивчення того, що викликає або запускає ваш стрес і тривожність, і які методи подолання стресу працюють для вас, може допомогти знизити вашу тривожність та покращити ваше повсякденне життя.
Можливо, доведеться методом спроб і помилок з'ясувати, що працює найкраще для вас.
Ось кілька способів, які ви можете спробувати, коли починаєте відчувати тривожність та стрес:
Ведіть щоденник, щоб боротися зі стресом і тривожністю. Завантажте програму, яка пропонує вправи на релаксацію (наприклад, глибоке дихання або візуалізація) або поради з практики усвідомленості, яка є психологічним процесом активного зосередження на даний момент.
Займайтеся спортом та стежте за тим, щоб ви регулярно та правильно харчувалися.
Дотримуйтесь режиму сну і переконайтеся, що ви висипаєтеся.
Уникайте надмірного вживання кофеїну, наприклад газованих напоїв або кави.
Визначте та киньте виклик своїм негативним і марним думкам.
Зверніться до друзів або членів сім'ї, які допоможуть вам впоратися з тривожністю та стресом позитивним чином.
Джерело: nimh.nih.
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