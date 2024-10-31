Крім того, з’ясувалося, що між січнем і квітнем 2023 року він незаконно проник на склад ракетно-артилерійського озброєння, де викрав пістолет ПМ калібру 9 мм.

У Харкові контрактний військовослужбовець, намагаючись уникнути служби, викрав зброю з військової частини.

Про це повідомляє "Думка" з посиланням на судовий вирок.

Подробиці справи

Згідно з матеріалами, військовий, проходячи лікування у шпиталі, самовільно залишив заклад і не повернувся на службу вчасно. Після повернення до частини він розповів про цей випадок командуванню.

Крім того, з’ясувалося, що між січнем і квітнем 2023 року він незаконно проник на склад ракетно-артилерійського озброєння, де викрав пістолет ПМ калібру 9 мм.

Судове рішення

На засіданні військовослужбовець визнав провину і розкаявся, пояснивши, що під час сварки з дружиною, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, обстріляв свій автомобіль із викраденої зброї.

Дзержинський районний суд Харкова засудив його до 10 років ув’язнення.

Раніше Politeka також писала про те, що екс-доброволець разом зі знайомою намагався заробити гроші, продаючи боєприпаси. За інформацією слідства, вони встигли продати дві гранати за ціною дві та три тисячі гривень. Обвинувачені заявили, що боєприпаси знайшлися в невідомому місці.

Адвокат обвинуваченого наголосив на тому, що його підзахисний добровільно став на захист країни з перших днів війни, а також повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєному.

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