Недолік якісного сну підвищує ризик багатьох захворювань та розладів, вони варіюються від хвороб серця та інсульту до ожиріння та недоумства.

У деяких людей є стани, які заважають їм отримувати досить якісний сон, як би вони не намагалися, тому важливо знати, як покращити його якість.

Найбільш поширеним розладом сну є безсоння.

Якщо у вас проблеми зі сном, то, наскільки це важливо, може вас засмутити. Але прості речі можуть підвищити ваші шанси на гарний нічний сон.

Як покращити якість сну:

Дотримуйтесь графіка сну. Лягайте спати і прокидайтеся одночасно і щодня, навіть у вихідні.

Робіть зарядку щодня. Але не перед сном.

Виходьте надвір. Постарайтеся перебувати на природному сонячному світлі щонайменше 30 хвилин щодня.

Щоб покращити якість сну, уникайте нікотину та кофеїну. Обидва стимулятори, які не дають вам спати. Кофеїну може знадобитися 6-8 годин, щоб повністю вийти з організму.

Не спіть після полудня. І спіть недовго.

Уникайте вживання алкоголю та рясного прийому їжі перед сном. Обидва варіанти можуть перешкодити глибокому сну, що відновлює.

Обмежте використання електроніки перед сном. Спробуйте натомість почитати книгу, послухати заспокійливу музику або зайнятися іншим розслаблюючим заняттям.

Створіть сприятливе середовище для сну. По можливості підтримуйте холодну температуру. Позбавтеся відволікаючих факторів: звуку та світла.

Зробіть темряву, щоб покращити якість сну. Вимкніть звук на мобільному телефоні.

Не лежіть у ліжку без сну. Якщо ви не можете заснути протягом 20 хвилин, встаньте і займіться чимось розслаблюючим, поки знову не відчуєте сонливість.

Зверніться до лікаря, якщо нічого з того, що ви спробували, не допомагає покращити якість сну.

Джерело: newsinhealth .

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