В Україні з початку 2024 року зросли касові обороти банків як за надходженнями, так і за видачами готівки.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Протягом дев’яти місяців 2024 року обсяг надходжень готівки до банківських кас склав 2 038,7 млрд гривень, що на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Видача готівки також зросла на 12,5%, досягнувши 2 067,3 млрд гривень.
За словами представників НБУ, таке зростання зумовлене відновленням економічної активності в країні. Зокрема, підвищення заробітних плат і соціальних виплат стимулює населення більше витрачати, що збільшує попит на готівку.
Зростання обсягів видачі готівки також пов'язане з високими безпековими ризиками, такими як обстріли енергетичної інфраструктури, що змушує людей частіше переводити заощадження у готівкову форму.
За даними регулятора, найбільші обсяги видачі готівки з кас банків спрямовувались на такі цілі:
- 85,1% — операції з використанням платіжних карток;
- 3,8% — поповнення готівкових фондів операторів поштового зв’язку;
- 3,4% — купівля іноземної валюти у клієнтів.
Основними джерелами надходжень готівки в каси банків були:
- 31,6% — торговельна виручка;
- 23,4% — операції клієнтів з використанням платіжних карток;
- 18,2% — продаж іноземної валюти;
- 12,9% — доходи від надання різних видів послуг.
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