Зокрема, підвищення заробітних плат і соціальних виплат стимулює населення більше витрачати, що збільшує попит на готівку.

В Україні з початку 2024 року зросли касові обороти банків як за надходженнями, так і за видачами готівки.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Протягом дев’яти місяців 2024 року обсяг надходжень готівки до банківських кас склав 2 038,7 млрд гривень, що на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Видача готівки також зросла на 12,5%, досягнувши 2 067,3 млрд гривень.

За словами представників НБУ, таке зростання зумовлене відновленням економічної активності в країні. Зокрема, підвищення заробітних плат і соціальних виплат стимулює населення більше витрачати, що збільшує попит на готівку.

Зростання обсягів видачі готівки також пов'язане з високими безпековими ризиками, такими як обстріли енергетичної інфраструктури, що змушує людей частіше переводити заощадження у готівкову форму.

За даними регулятора, найбільші обсяги видачі готівки з кас банків спрямовувались на такі цілі:

85,1% — операції з використанням платіжних карток;

3,8% — поповнення готівкових фондів операторів поштового зв’язку;

3,4% — купівля іноземної валюти у клієнтів.

Основними джерелами надходжень готівки в каси банків були:

31,6% — торговельна виручка;

23,4% — операції клієнтів з використанням платіжних карток;

18,2% — продаж іноземної валюти;

12,9% — доходи від надання різних видів послуг.

Останні новини України:

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати

Нагадаємо, у військовій частині викрили корупційну схему, названо винуватців

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми