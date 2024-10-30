Під час суду обвинувачений зазначив, що переніс кілька операцій та потребує ще одного хірургічного втручання.

Чернігівський суд розглянув справу місцевого жителя, який намагався уникнути мобілізації, посилаючись на зламану ключицю.

Про це свідчить вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, 11 серпня 2023 року він відвідав Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) для оформлення виписки з квартири, де його направили до військкомату.

У військкоматі у чоловіка вилучили військовий квиток і направили на медогляд, під час якого виявили консолідований перелом правої ключиці. Незважаючи на це, медична комісія визнала його придатним до служби й видала повістку на 16 серпня.

За словами обвинуваченого, він надав лікарям документи, що підтверджували стан його здоров’я, але їх не врахували. Він не з'явився у військкомат на призначену дату, пояснюючи це тим, що не знав, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії.

Під час суду обвинувачений зазначив, що переніс кілька операцій та потребує ще одного хірургічного втручання. Він щиро розкаявся й просив суд не призначати суворого покарання.

За рішенням суду, чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України про ухилення від призову під час мобілізації та засудили до трьох років позбавлення волі. Водночас суд, керуючись статтею 75 ККУ, звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

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