Приготувати домашню курячу шаурму набагато простіше, ніж ви думаєте, все, що вам потрібно, це кілька хвилин часу на підготовку.
Як приготувати домашню шаурму? Для рецепту знадобиться:
Вірменський лаваш – 2 шт.
Пекінська капуста або листя салату – 100 г.
Куряче філе – 200 г.
Морква по-корейськи – 1 шт.
Помідор – 2 шт.
Свіжий огірок – 2 шт.
Сир – 100 г.
Сіль, перець.
Замаринуйте курку для шаурми: покладіть курку у великий пакет із застібкою-блискавкою разом із усіма інгредієнтами.
Накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 1 годину або на ніч.
Покладіть курку в змащену|змазати| маслом|мастилом| форму для випічки і запікайте до золотисто-коричневого кольору і готовності.
Дістаньте курку з духовки і дайте їй постояти кілька хвилин, перш ніж нарізати.
Як приготувати соус для домашньої курячої шаурми?
Сметана - 4 ст. л.
Майонез - 1 ст. л.
Приправа карри.
Приправа хмели-сунели.
Чеснок - 1 зубчик.
Петрушка.
Можете використовувати жирний грецький йогурт, щоб часниковий соус для шаурми вийшов густішим!
Як подавати домашню шаурму?
Аркуш лаваша розкласти на столі, відступивши від краю 2 см змастити збоку соусом. На соус покласти капусту, потім м'ясо, змастити соусом, зверху покласти овочі, за бажанням сир.
Загорнути лаваш для домашньої шаурми, щоб начинка не випадала, скручуючи в трубочку. Шаурму покласти на гарячу суху сковороду та підсмажити на 5 хвилин.
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