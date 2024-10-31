Цей суперлегкий рецепт домашньої курячої шаурми – класична страва середземноморської кухні, її досить швидко можна приготувати.

Приготувати домашню курячу шаурму набагато простіше, ніж ви думаєте, все, що вам потрібно, це кілька хвилин часу на підготовку.

Як приготувати домашню шаурму? Для рецепту знадобиться:

Вірменський лаваш – 2 шт.

Пекінська капуста або листя салату – 100 г.

Куряче філе – 200 г.

Морква по-корейськи – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Свіжий огірок – 2 шт.

Сир – 100 г.

Сіль, перець.

Замаринуйте курку для шаурми: покладіть курку у великий пакет із застібкою-блискавкою разом із усіма інгредієнтами.

Накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 1 годину або на ніч.

Покладіть курку в змащену|змазати| маслом|мастилом| форму для випічки і запікайте до золотисто-коричневого кольору і готовності.

Дістаньте курку з духовки і дайте їй постояти кілька хвилин, перш ніж нарізати.

Як приготувати соус для домашньої курячої шаурми?

Сметана - 4 ст. л.

Майонез - 1 ст. л.

Приправа карри.

Приправа хмели-сунели.

Чеснок - 1 зубчик.

Петрушка.

Можете використовувати жирний грецький йогурт, щоб часниковий соус для шаурми вийшов густішим!

Як подавати домашню шаурму?

Аркуш лаваша розкласти на столі, відступивши від краю 2 см змастити збоку соусом. На соус покласти капусту, потім м'ясо, змастити соусом, зверху покласти овочі, за бажанням сир.

Загорнути лаваш для домашньої шаурми, щоб начинка не випадала, скручуючи в трубочку. Шаурму покласти на гарячу суху сковороду та підсмажити на 5 хвилин.

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