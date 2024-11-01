В умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані особи зобов’язані мати при собі важливий документ.

Під час воєнного стану військовозобов’язані громадяни не зможуть отримати паспорт без наявності військово-облікового документа, а також їм будуть недоступні інші адміністративні послуги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані особи зобов’язані надавати свій військово-обліковий документ у державних та муніципальних установах для отримання різних послуг.

Зокрема, без військово-облікового документа громадяни не зможуть отримати паспорт. Крім того, їм будуть недоступні такі послуги:

реєстрація шлюбу;

вступ до закладів освіти;

працевлаштування;

встановлення інвалідності через медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

Також військовозобов’язані громадяни, які перебувають за кордоном, втрачають право на консульські послуги без військово-облікового документа, за винятком оформлення посвідчення особи для повернення в Україну.

Нагадаємо, що повернення повістки з позначкою про невручення стане підставою для "заочного" накладення штрафу та арешту рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.

Ці зміни прописані в законопроєкті №12093, який 25 жовтня отримав рекомендацію комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності для затвердження в першому читанні.

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