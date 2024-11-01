Під час воєнного стану військовозобов’язані громадяни не зможуть отримати паспорт без наявності військово-облікового документа, а також їм будуть недоступні інші адміністративні послуги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані особи зобов’язані надавати свій військово-обліковий документ у державних та муніципальних установах для отримання різних послуг.
Зокрема, без військово-облікового документа громадяни не зможуть отримати паспорт. Крім того, їм будуть недоступні такі послуги:
- реєстрація шлюбу;
- вступ до закладів освіти;
- працевлаштування;
- встановлення інвалідності через медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).
Також військовозобов’язані громадяни, які перебувають за кордоном, втрачають право на консульські послуги без військово-облікового документа, за винятком оформлення посвідчення особи для повернення в Україну.
Нагадаємо, що повернення повістки з позначкою про невручення стане підставою для "заочного" накладення штрафу та арешту рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.
Ці зміни прописані в законопроєкті №12093, який 25 жовтня отримав рекомендацію комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності для затвердження в першому читанні.
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