В Україні незабаром запрацює нова реформа соціального страхування під назвою єПотенціал, яка вводить три нові статуси працездатності для визначення права на соціальні виплати.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Реформа передбачає значну трансформацію системи соціального страхування, з метою ефективної підтримки людей, які зазнали травм або серйозних захворювань, а також відновлення їхньої здатності до активного життя.

Законопроєкт передбачає розмежування понять "інвалідність" та "працездатність", створюючи три нових статуси, які визначатимуть форму та обсяг підтримки:

Повне стійке обмеження працездатності – автоматичні щомісячні виплати для людей, які повністю втратили здатність до праці і не можуть самостійно забезпечувати себе.

Часткове обмеження працездатності – для осіб, які мають певний потенціал до праці, але потребують допомоги в навчанні чи працевлаштуванні. Виплати здійснюватимуться за умови активного працевлаштування або участі в програмах адаптації.

Працездатні особи – цей статус надається людям, які можуть самостійно працювати і забезпечувати свої потреби, отже, не потребують соціальних виплат.

Таким чином, держава впроваджує варіативний підхід, при якому виплати будуть спрямовані лише на тих, хто має реальну потребу у фінансовій підтримці. Реформа запроваджує платформу єПотенціал – інноваційну систему соціального страхування, яка об’єднає соціальні та медичні послуги за допомогою цифрових інструментів.

Ця система дозволить прозоро і швидко супроводжувати кожен випадок, зменшуючи бюрократію та полегшуючи процес отримання допомоги. Через платформу громадяни зможуть подавати документи на реабілітацію, страхові виплати, отримувати консультації та реєструватися на програми працевлаштування.

Одним з революційних аспектів є відмова від традиційної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на користь оцінки стану здоров’я мультидисциплінарними командами, які використовуватимуть цифрові інструменти для більш об’єктивної оцінки.

Для тих, хто повністю втратив працездатність, планується збільшення страхових виплат. Людям, які частково відновили здоров'я, буде запропоновано безкоштовні ліки, реабілітаційні засоби, професійне перенавчання та соціальні послуги. Реформа також передбачає:

Подовжений оплачуваний період реабілітації – відпустка для відновлення здоров'я може тривати до року.

Збільшення виплат під час реабілітації – новий лікарняний забезпечить реабілітаційні виплати в розмірі 70% до 100% середньої зарплати.

Збереження робочого місця – працівники, які потребують тривалої реабілітації, не можуть бути звільнені, навіть якщо їхня непрацездатність перевищує чотири місяці.

Реформа також забезпечує збереження чинних соціальних гарантій для осіб з інвалідністю, включаючи пенсії та щомісячну підтримку, що підкреслює, що метою є поліпшення соціальної підтримки.

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