Це також вплине на певні види пенсійних виплат та надбавок, які залежать від прожиткового мінімуму та зарплати.

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, затвердженим Кабінетом Міністрів, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата залишаться на тому ж рівні, що й раніше.

Стало відомо, якою буде мінімальна пенсія у 2025 році.

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні не зміниться і становитиме 2 361 грн. Це також вплине на певні види пенсійних виплат та надбавок, які залежать від прожиткового мінімуму та зарплати.

Мінімальна заробітна плата у 2025 році залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум — 2 920 грн на місяць. Внаслідок цього державна соціальна допомога для людей з інвалідністю також не зросте, оскільки її розмір безпосередньо пов'язаний з прожитковим мінімумом.

Уряд обіцяє провести індексацію пенсій у березні 2025 року, подібно до тих, що були реалізовані у 2024 році. Це означає, що реальний розмір мінімальної пенсії все ж таки збільшиться. Ймовірно, що індексація становитиме не більше 13%, хоча в 2024 році обіцяне підвищення на 13% фактично склало лише 8%, як повідомив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

Також у 2025 році триватиме параметрична пенсійна реформа, що передбачає щорічне збільшення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію у 60, 63 та 65 років. Для виходу на пенсію у 60 років у 2024 році потрібно буде мати не менше 31 року стажу, а в 2025 році ця вимога зросте до 32 років. У подальші роки, до 2028 року, вимоги до стажу продовжать збільшуватися на один рік.

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