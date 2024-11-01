Біль у горлі – один із тих симптомів, які зустрічаються чи не найчастіше, тому доктор Євген Комаровський розповів, як лікувати горло.

Про це доктор Комаровський повідомив у своєму youtube-каналі.

Доктор Комаровський додав, що немає людини, у якої ніколи в житті горло не хворіло.

Горло може захворіти внаслідок певного впливу фізичних та хімічних факторів, наприклад, термічні та хімічні опіки або реакція на тривале дихання сухим та теплим повітрям.

Біль у горлі найчастіше пов'язаний з вірусними та бактеріальними інфекціями.

Біль у горлі, за словами доктора Комаровського, поєднується, як правило, з іншими ознаками вірусної інфекції: нежить або закладеність носа, кашель, помірне підвищення температури при бактеріальних інфекціях.

На щастя, ми маємо величезні можливості допомогти собі полегшити стан за допомогою препаратів місцевої дії.

Тобто препаратів, які діють безпосередньо в ротовій порожнині – ці препарати у величезній кількості є в аптеці, у найрізноманітніших лікарських формах.

При болі в горлі можуть бути льодяники, всякі пастилки для розсмоктування розчини для полоскання найрізноманітніші, які продаються в аптеці.

Важливо розуміти, що антибіотики місцевого призначення не мають жодного відношення до лікування вірусних інфекцій, тобто вони в принципі при вірусних інфекціях протипоказані.

У ситуації коли антибіотики застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій – ніколи не рекомендується їхнє місцеве застосування.

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