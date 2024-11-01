Доктор Євген Комаровський розповів про те, що може допомогти лікувати кашель у домашніх умовах, є кілька простих рекомендацій.

Про це Комаровський розповів у своєму youtube-каналі.

За словами Комаровського, важливо розуміти, що кашель - це спосіб очищення дихальних шляхів, якщо щось пил алерген вірус дратує слизову оболонку дихальних шляхів, це роздратування активізує центр кашлю в мізках, який дає команду кашляти.

Починають скорочуватися бронхи і таким чином слиз або те, що заважає нашому диханню, піднімається вгору і звільняє дихальні шляхи.

Також доктор Комаровський назвав причини, які можна розділити на дві групи причини: інфекційні та причини неінфекційні.

За словами Комаровського, є причини постійного кашлю: причина номер один: параметри повітря в кімнаті, де мешкає дитина або доросла.

Якщо в будинку сухе і тепле повітря, воно призводить до пересихання слизових оболонок.

Є алгоритм дій універсальний, що може допомогти чи не завадити практично завжди при лікуванні кашлю в домашніх умовах.

Перш за все рясне пиття, чим більше Ви п'єте, чим більше п'є дитина тим рідше мокротиння, тим легше її відкашляти.

Лікар Комаровський додав, що ніколи не завадить оптимізація параметрів повітря, яким дихає дитина - оптимальна вологість 40 і 50%, оптимальна температура 18 -22°, у спальні нижче 20 плюс і тепла піжама.

Далі сольові краплі в ніс, щоб прибрати з слиз, що накопичилася, промити ніс сольовими розчинами, також універсальна рекомендація для дітей старше 2 років на ніч щось тепленьке.

Тепле молочко з густим медом, мед бажано повільно-повільно розсмоктувати в ротовій порожнині, запиваючи теплим молочком.

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