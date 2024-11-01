Пенсіонер має 10 днів, щоб повідомити про це Пенсійний фонд, що може вплинути на розмір пенсії.

Пенсійні виплати в Україні залежать від різних чинників, у тому числі від працевлаштування пенсіонера.

Якщо особа на пенсії почала працювати, вона зобов'язана повідомити про це Пенсійний фонд.

Пенсіонери, які продовжують працювати, можуть втратити до 20% своєї пенсії, якщо не інформують ПФУ про зміни у своєму статусі. Важливо пам’ятати, що повідомлення має бути подане протягом 10 днів з моменту працевлаштування або звільнення.

Крім того, повідомлення про звільнення може призвести до підвищення пенсії завдяки додатковим нарахуванням. Пенсійний фонд підкреслює, що несвоєчасне або неповідомлення про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності може призвести до незаконних виплат, які потрібно буде повернути.

Компенсація зайвих виплат може здійснюватися двома способами: Пенсіонер може добровільно повернути надмірно виплачені кошти. ПФУ утримуватиме до 20% від пенсії щомісяця, поки не буде погашена вся сума.

Нагадаємо, в Україні через рік планується запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка принесе значні зміни для всіх громадян.

На першому етапі реформи обов'язкові внески будуть надходити до Державного накопичувального фонду, який планується створити. Внески складуть 2% від єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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