Більшість парламентарів пенсійного віку отримують близько 20 тис. грн пенсії, але у найбагатшого пенсія в рази більше.

В Україні народні депутати виходять на пенсію на тих самих умовах, що й усі громадяни - більшість парламентарів пенсійного віку отримують близько 20 тис. грн пенсії.

ЗМІ дізнались суми та ім'я найбагатшого пенсіонера в Раді.

Найбагатший пенсіонер у Верховній Раді отримує 186,9 тис. грн щомісячно, однак ця сума пов'язана з його статусом судді у відставці.

Народний депутат Олександр Фельдман минулого року задекларував пенсію в розмірі 16,5 тис. грн, а його зарплата як парламентаря склала 36,8 тис. грн. Його колега Антон Кіссе отримав середню зарплату 15,1 тис. грн, тоді як дохід від Верховної Ради становив 55,9 тис. грн на місяць.

Галина Герега, депутатка та одна з найбагатших жінок України, отримала 251,1 тис. грн пенсії за рік, що в середньому дорівнює 20,9 тис. грн на місяць. Народний депутат Сергій Мерега має пенсію 18 тис. грн на місяць, а його щомісячна зарплата становила 53,4 тис. грн. Сергій Ларін у 2023 році задекларував пенсію в розмірі 244,9 тис. грн, що також складає близько 20,4 тис. грн щомісячно.

Найвища пенсія серед народних депутатів належить Василю Німченку ("Опозиційний блок"), який раніше був суддею Конституційного суду, і тому отримує довічне утримання. Минулого року його середня пенсія становила 186,9 тис. грн на місяць. Варто зазначити, що це не найбільша пенсія серед суддів у відставці.

Середня пенсія в Україні за останні три місяці зросла приблизно на 73 грн і досягла 5816 грн. У січні 2024 року українці отримували в середньому 5385 грн. За весь період повномасштабної війни середня пенсія зросла з 3991 до 5816 грн, що становить приріст у 45,7%, тоді як кумулятивна інфляція за цей час склала 35,5%. Це зростання має на меті компенсувати подорожчання товарів і послуг.

Джерело: OBOZ.UA.

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