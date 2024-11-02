За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), деякі пенсіонери мають право на спеціальну доплату до пенсії.

Українським пенсіонерам доступні різні надбавки та доплати до пенсії, зокрема спеціальна допомога для тих, хто має погіршений стан здоров'я.

Про це повідомили у ПФУ.

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), деякі пенсіонери мають право на спеціальну доплату, що призначена для осіб, які потребують стороннього догляду.

Ця доплата регулюється Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та відповідними урядовими рішеннями.

Щоб отримати цю доплату, пенсіонер має відповідати кільком критеріям: Вік — понад 80 років; Наявність пенсії за віком; Потреба у догляді від сторонніх осіб, зокрема соціальних працівників.

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що наразі становить 944 гривні. Для отримання цієї допомоги пенсіонер повинен звернутися до ПФУ з відповідною заявою та підтверджувальними документами. Доплата надається лише тим громадянам, які проживають самостійно.

Нагадаємо, в Україні через рік планується запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка принесе значні зміни для всіх громадян. На першому етапі реформи обов'язкові внески будуть надходити до Державного накопичувального фонду, який планується створити. Внески складуть 2% від єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Останні новини України:

Втрата пенсій у 2025 році: частина українців більше не отримає своїх виплат.

В Україні виник кадровий голод: у Кабміні розповіли, що робитимуть із аномалією на ринку праці.

Українцям пообіцяли ще один перерахунок пенсій: у Мінсоці розкрили деталі масштабної реформи.