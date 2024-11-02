Важливо навчитися правильно зберігати часник у квартирі — бо як тільки він починає псуватися, починає проростати і ставати гірким — або, що ще гірше, зморщуватися і гнити.

Дізнайтеся найкращі способи зберегти часник свіжим, щоб у вас завжди був під рукою цей продукт.

Як правильно зберігати часник у квартирі?

По-перше, купуйте по одній-дві головки часнику за раз і вибирайте їх з розумом. Шукайте цілі головки часнику з щільно упакованим лушпинням і твердими зубчиками.

Уникайте всього, що здається м'яким і почало проростати (яскраво-зелені паростки, що ростуть з верхівки кожного зубчика часнику).

Зберігайте голівку часнику за кімнатної температури.

Зберігайте цілі головки часнику або неочищені зубчики часнику в сухому прохолодному місці в ємності з хорошим потоком повітря (наприклад, в сітчастому мішку або пухкому плетеному кошику).

Тримайте часник у коморі або в кошику на стільниці, далеко від сонця.

Зберігайте очищений часник у холодильнику у квартирі.

Хоча багатьом не подобається заморожування цілих головок часнику (це може спровокувати проростання), холодильник - відмінне місце для очищених зубчиків, нарізаного або подрібненого часнику.

Допустимо, ви нарізали пучок часнику для рецепту і у вас є надлишки, зберігайте їх у герметичному контейнері у холодильнику. Використовуйте часник протягом 2-3 днів.

Тримайте багато часнику в морозилці. У вас купа головок часнику? Ось простий спосіб зберегти їх: дрібно наріжте, натріть на тертці або видавіть сирі зубчики часнику у формочки для льоду, залийте маслом і заморозьте.

Щоб правильно зберігати у квартирі, можна висушити часник. Свіжі, тверді зубчики часнику без ушкоджень можна висушити, щоб зробити смачні часникові «чіпси», які додадуть хрускоту всьому, від рису до страв з курки.

Джерело: goodhousekeeping .

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