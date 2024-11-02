За словами доктора Євгена Комаровського, головне завдання лікування нежитю – не дати слизу засохнути.

Тому побачили перші симптоми нежиті і повинні - відразу на них правильно відреагувати, повідомив доктор Євген Комаровський у своєму Ютюб-каналі.

Як ми можемо не дати засохнути слизу у носі при нежиті?

Перше повітря до температури та вологість температура бажано не вище 20, при цьому ніхто не мерзне – це дуже важливо.

Тобто зайвий светр, але знижуємо температуру, як знижуємо не відкритою кватиркою, а закритим радіатором опалення - це дуже важливо при нежиті.

Хоча звичайно ж епізодично провітрювання потрібне і друге - зволожуємо повітря, двома способами зволожуємо повітря, зволожувачем, наприклад, або мою підлогу або пшику їм пульверизатором.

Друге, що потрібно зробити за словами Комаровського – зволожуємо слизові оболонки носа при нежиті – сольовими розчинами чи купуємо готові чи робимо самі: чайна ложка солі на літр води та капаємо регулярно.

Комаровський додав, що люди на жаль не можуть вчасно зупинитися, тому що виникає залежність від цих ліків у нежиті.

Якщо нам допомагає висмикуватися, якщо нежить не заважає дихати – навіщо використовувати ліки?

Але якщо попереду ніч і ніс не дихає взагалі - ми дихатимемо сухою та теплою кімнатою, куди подітися. Тому судинозвужувальні краплі дуже ефективні.

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