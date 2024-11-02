У проєкті державного бюджету України на 2025 рік, поданому урядом на розгляд Верховної Ради, передбачено зупинення виплат пенсій для двох категорій одержувачів.

У 2024 році деякі українці можуть залишитися без пенсійних виплат. Кабінет міністрів має намір оптимізувати витрати бюджету, і ці заходи можуть вплинути на пенсійні виплати.

Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік, поданому урядом на розгляд Верховної Ради, передбачено зупинення виплат пенсій для двох категорій одержувачів.

Зокрема, пенсії можуть "заморозити" для:

Осіб, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року, якщо на їхніх банківських рахунках не було руху коштів протягом останніх 12 місяців.

Осіб, які також отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли обов'язкову ідентифікацію вчасно.

Якщо парламент ухвалить цей законопроєкт, виплати зазначеним категоріям пенсіонерів більше не нараховуватимуться. Для відновлення виплат потрібно буде звернутися з відповідною заявою до регіонального управління Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні через рік планується запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка принесе значні зміни для всіх громадян. На першому етапі реформи обов'язкові внески будуть надходити до Державного накопичувального фонду, який планується створити. Внески складуть 2% від єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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