Медичний огляд йому не проводили, проте він повідомив про свої захворювання, зокрема вроджену ваду серця, психічні розлади та перебування на обліку у нарколога.

Працівник територіального центру комплектування неправильно заповнив документ для чоловіка, що стало підставою для виправдання останнього у справі про ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіка, який перебував у пункті збору військовозобов'язаних, було визнано придатним до служби після ВЛК. Він підписав контрольний талон мобілізаційного розпорядження та був включений до команди для відправки до військової частини.

Проте на визначену дату і час, зазначені в повістці, чоловік нібито не з’явився без поважних причин, через що його дії кваліфікували за ст. 336 КК України як ухилення від призову під час мобілізації.

Під час судового засідання обвинувачений заперечив свою провину, пояснивши, що 26 лютого 2022 року повернувся з Києва до рідного села Топчино. Під час відвідин магазину його затримала поліція та доставила до пункту збору, де була присутня військово-лікарська комісія.

Медичний огляд йому не проводили, проте він повідомив про свої захворювання, зокрема вроджену ваду серця, психічні розлади та перебування на обліку у нарколога. Вважаючи себе непридатним до служби, чоловік отримав дозвіл вийти та з’явитися наступного дня, хоча йому не вказали часу і не надали письмового повідомлення. Мобілізаційного розпорядження він не отримував і не підписував, а також не складав акт про відмову від отримання повістки.

Рішення суду

Суд виправдав чоловіка, оскільки в мобілізаційному розпорядженні не було вказано конкретного часу, до якого він мав з'явитися до ТЦК. Підпис у контрольному талоні є, але відсутні дата і час його отримання.

Суд зазначив, що процедуру виклику особи та вручення мобілізаційного розпорядження порушили. Було встановлено, що співробітники ТЦК допустили помилки під час заповнення мобілізаційного документа, а також не склали акт про відмову чоловіка від отримання повістки.

Отже, відсутні докази, що чоловік був належним чином поінформований про час і місце відправки, як і докази відмови від отримання повістки.

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